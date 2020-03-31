У Чернігівській області підтвердили третій випадок зараження коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хворого госпіталізували до Корюківської центральної районної лікарні

У Чернігівській області лабораторно зафіксований третій випадок захворювання коронавірусом. Про це у Facebook повідомив голова Чернігівської обласної державної адміністрації Андрій Прокопенко.

За його словами, хворого госпіталізували до Корюківської центральної районної лікарні.

"У госпіталізованого до Корюківської ЦРЛ хворого лабораторно підтвердили коронавірус. Встановлено 12 контактних осіб, всі вони перебувають на самоізоляції. Корюківська ЦРЛ забезпечена необхідним обладнанням та медикаментами", - повідомив голова області.

У госпіталізованого до Корюківської ЦРЛ хворого лабораторно підтвердили коронавірус Встановлено 12 контактних осіб, всі... Опубліковано Андрієм Прокопенком Вівторок, 31 березня 2020 р.

Нагадаємо за даними Центру громадського здоров’я, в Україні офіційно підтверджено 549 випадків зараження коронавірусом. Так, найбільше інфікованих у місті Київ - 107 осіб. Далі йдуть Чернівецька (90 осіб), Тернопільська (78 осіб) та Київська (52 особи) області.

Станом на ранок 31 березня до ЦГЗ надійшло 378 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку року надійшло 2642 повідомлень про підозру на коронавірус.

Як повідомляло РБК-Україна, вірус діагностували у мера міста Монастириська Тернопільської області Андрія Старуха.