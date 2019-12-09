У Чернігівській області отруїлися троє дітей, один з них помер

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області невідомою речовиною отруїлися троє дітей, один з них в результаті помер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Чернігівської обласної державної адміністрації (ОДА).

Повідомляється, що інцидент стався в селі Стахорщина.

"8 грудня внаслідок вживання невідомої речовини важко отруїлися троє хлопчиків... діти у важкому стані були госпіталізовані в реанімаційне відділення Новгород-Сіверської центральної районної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що вже в лікарні потерпілий 2010 року народження помер, інших дітей перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню.

"Проводиться з'ясування обставин трагедії, порушено кримінальну справу", - додали в ОДА.

Нагадаємо, раніше у Львівській області чадним газом отруїлися чотири особи, серед яких двоє дітей. Постраждалих у стані середнього ступеня тяжкості доставили в Сколевскую районну лікарню

До цього в Дніпропетровській області від ботулізму загинув 34-річний чоловік.