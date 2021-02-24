У Чернігівській області почалася COVID-вакцинація

За його словами, щепитися йому було не страшно, він почуває себе добре.

"Страшно боліти, страшно бачити, як пацієнти і близькі люди хворіють і, на жаль, помирають. Людство не придумало в боротьбі з масовими хворобами нічого краще вакцинації", - заявив Кузін.

Голова Чернігівської ОДА зазначила, що область отримала 6800 доз вакцини, першими добровільно зробили щеплення 10 медиків обласної лікарні.

"Важливо дбати про медиків, які працюють з COVID-позитивними", - підкреслила Коваленко.

В першу чергу в Чернігівській області будуть вакцинувати медичних працівників, які працюють з коронавірусними хворими, потім - соціальних працівників та людей, які знаходяться в геріатричних закладах.