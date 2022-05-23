RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігівській області на міні підірвався трактор: водій загинув

Фото: у Чернігівській області на міні підірвався трактор (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У селі Кієнка під Черніговом трактор під час польових робіт наїхав на протитанкову міну. Водій загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М.

Водія трактора у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні. На жаль, від отриманих травм чоловік помер.

Нагадаємо, тракторист під час проведення польових робіт у Київській області наїхав на вибуховий пристрій. Інцидент трапився у звільненій від окупантів Макарівській селищній громаді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область