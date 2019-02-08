У Чернігівській області після ДТП відновили рух на трасі національного значення

Затор поблизу міста події ліквідовано

В Черниговской области восстановлено движение на трассе национального значения Н-28 Чернигов-Городня-Сеньковка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог в Черниговской области.

Как отмечается, в Городнянском районе на 77-м километре трассы Р-28 Чернигов-Городня-Сеньковка восстановлено движение через мост, где ночью произошло ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса.

Затора уже нет. По состоянию на 14:40, ликвидация последствий аварии на завершувальній стадии, постепенно осуществляется пропуск автомобильного транспорта.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) на 77-м километре заблокирована трасса национального значения Н-28 Чернигов-Городня-Сеньковка.

Напомним, сегодня ночью, около 2 ночи в Городнянском районе возле села Гасичевка на мосту на дороге Н-28 Чернигов-Городня-Сеньковка произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. В результате аварии двое людей погибли.