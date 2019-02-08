У Чернігівській області після ДТП відновили рух на трасі національного значення

Фото: міст, на якому сталася аварія (facebook.com/sad.chernihiv.region)

Затор поблизу міста події ліквідовано

У Чернігівській області відновлено рух на трасі національного значення Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг у Чернігівській області.

Як зазначається, у Городнянському районі на 77-му кілометрі траси Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка відновлено рух через міст, де уночі сталася ДТП за участі вантажівки та пасажирського автобусу.

Затору вже немає. Станом на 14:40, ліквідація наслідків аварії на завершувальній стадії, поступово здійснюється пропуск автомобільного транспорту.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) на 77-му кілометрі заблоковано трасу національного значення Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка.

Нагадаємо, сьогодні вночі, близько 2 ночі у Городнянському районі біля села Гасичівка на мосту на дорозі Н-28 Чернігів-Городня-Сеньківка трапилася ДТП за участі пасажирського автобуса та вантажівки. В результаті аварії двоє людей загинули.