У Чернігівській області в дитячому садку отруїлися четверо дітей, поліція відкрила справу

У Чернігівській області в дитячому садку вирушило четверо дітей. Їх госпіталізували.

Повідомлення про отруєння дітей 2015-2018 років народження надійшло до поліції 21 серпня. Трьом хлопчикам і одній дівчинці стало погано ввечері напередодні. Дітей доставили в лікарню. Вони скаржилися на нудоту і біль у животі.

Попередньо правоохоронці встановили, що діти відвідують один і той же дошкільний заклад у Менській територіальній громаді.

На місце виїжджали слідчо-оперативна група Корюківського районного відділу поліції та фахівці Державної установи "Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Санкції статті передбачають штраф, арешт на строк до шести місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.