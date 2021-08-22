ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Чернігівській області в дитячому садку отруїлися четверо дітей, поліція відкрила справу

Новость на русском →
Чернігівська область, Неділя 22 серпня 2021 16:44
У Чернігівській області в дитячому садку отруїлися четверо дітей, поліція відкрила справу Фото: у Чернігівській області в дитячому садку отруїлися четверо дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Чернігівській області в дитячому садку вирушило четверо дітей. Їх госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернігівської області.

Повідомлення про отруєння дітей 2015-2018 років народження надійшло до поліції 21 серпня. Трьом хлопчикам і одній дівчинці стало погано ввечері напередодні. Дітей доставили в лікарню. Вони скаржилися на нудоту і біль у животі.

Попередньо правоохоронці встановили, що діти відвідують один і той же дошкільний заклад у Менській територіальній громаді.

На місце виїжджали слідчо-оперативна група Корюківського районного відділу поліції та фахівці Державної установи "Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Правоохоронці відкрили провадження за ч.1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Санкції статті передбачають штраф, арешт на строк до шести місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская область
NEWS
Німеччина готова підтримати санкції проти "Північного потоку-2: названо умову
Німеччина готова підтримати санкції проти "Північного потоку-2: названо умову
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського