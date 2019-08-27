У Чернігівській області п'яний співробітник СБУ влаштував стрілянину

У Чернігівській області співробітник Служби безпеки України у стані алкогольного сп'яніння влаштував стрілянину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Високий Вал".

Зокрема, вночі до Бобровицької поліції надійшла інформація, що в центрі села Нова Басань їздить автомобіль з п’яним водієм і пасажирами, які стріляють по людях.

Так, жінка повідомила поліції, що до її компанії під’їхала автівка, звідти вийшли люди та чотири рази вистрелили у їх бік. Заявниця сховалася, щоб викликати поліцію. На місце події виїхали поліцейські. Виявилося, що напідпитку автомобілем керував співробітник СБУ.

Вказано, що на правопорушника поліція склала протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Видання підкреслює, що поліція підтвердила цю інформацію. Правоохоронці зазначили, що проводять перевірку.

Нагадаємо, 23 серпня в одному з поштових відділень Харківської області сталася стрілянина. Чоловік зробив постріл зі стартового пістолета.

Як писало РБК-Україна, в ніч на 20 серпня біля метро "Голосіївська" в Києві сталася стрілянина. На місці події поліцейські виявили трьох поранених чоловіків. Вони мали вогнепальні і ножові поранення.