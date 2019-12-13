Під Черніговом сталося ДТП, є жертви і поранені

В Чернігівській області на автомобільній дорозі між обласним центром і Меною у п'ятницю, 13 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого загинули три людини, ще троє отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Як повідомляється, ДТП сталася близько 9 години ранку на регіональній трасі Р-12 Чернігів - Грем'яч в районі селища Березна. На дорозі зіткнулися ВАЗ-21099 і Renault Logan. В результаті аварії загинули троє чоловіків. Дві жінки і ще один чоловік отримали травми. Постраждалих госпіталізували.

За фактом інциденту було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст.286 Кримінального кодексу - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, вранці 13 грудня в Києві відбулося ДТП з участю маршрутного таксі і вантажівки. У результаті зіткнення постраждало п'ять осіб. Медики надали їм необхідну допомогу.

Крім того, в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в місті Буча під Києвом з участю маршрутки і позашляховика, загинули дві людини, ще двоє постраждали.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі фура протаранила маршрутку, в результаті чого постраждали дві людини.