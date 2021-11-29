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Під Черніговом поліцейського підстрелили під час полювання: він помер у лікарні

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 29 листопада внаслідок вогнепального поранення у лікарні помер співробітник поліції. Його напередодні підстрелили під час полювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"28 листопада близько опівдні надійшла інформація про те, що під час полюваннях в угіддях Чернігівського району 37-річний інспектор відділу реагування патрульної поліції зазнав вогнепального поранення", - йдеться в повідомленні.

За інформацією прес-служби, на момент інциденту поліцейський перебував поза службою в цивільному одязі, на полювання він поїхав з трьома товаришами.

Як попередньо встановили правоохоронці, під час полювання 39-річний мисливець вистрілив з рушниці в бік тварини та випадково влучив у поліцейського.

Наразі ДБР ’ясовує обставини події у рамках провадження за статтею 119 ККУ (вбивство через необережність), що карається обмеженням волі на строк від 3 до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.

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Черниговская область