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Під Черніговом загинув чоловік нардепа Стефанішиної

Фото: загинув чоловік нардепа Стефанішиної (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Під Черніговом від російського снаряда загинув чоловік народного депутата від партії "Голос" Ольги Стефанишиної. Трагічна подія сталася 30 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стефанишину в Facebook.

"Мій коханий чоловік, Богдан, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв’язку. Мені дуже боляче", - заявив парламентар.

Нагадаємо, у боях під Києвом 24 березня загинули публіцист Сергій Заїковський та співробітник прес-служби Міністерства ветеранів Денис Котенко.

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