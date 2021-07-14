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Під Черніговом потяг збив чоловіка: рух призупинено

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Чернігівській області вдень 14 липня пасажирський потяг Чернігів - Івано-Франківськ збив людину. Рух на цій ділянці призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області.

"Сьогодні о 15: 00 до поліції надійшло повідомлення про те, що поїзд сполученням Чернігів - Івано-Франківськ збив людину", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство, кинувшись під потяг.

Рух поїздів на цій ділянці призупинено до закінчення слідчих дій. У поліції пообіцяли пізніше надати більше подробиць події.

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