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В Чернигове задержан агент российской разведки. Он планировал убийства военных ВСУ

Фото: в Чернигове задержан агент российской разведки (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента российской разведки. Он совершал поджоги в Чернигове и планировал убийства воинов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Так, киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного агента российской военной разведки, более известной как ГРУ, в Чернигове.

"Фигурант занимался корректировкой огня и поджогами авто, что рассматривал как "тестовые миссии", а затем рассчитывал на задачи по ликвидации украинских военных", - говорится в сообщении.

Что известно о предателе

Вражеским агентом оказался 45-летний местный безработный, идейный сторонник рашизма. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих пророссийских комментариев в Telegram.

Сначала по заказу ГРУ РФ фигурант поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию ​​в Чернигове.

"После этого он получил задачу по корректировке вражеских ударов по северному региону. Для этого он арендовал квартиры с панорамным видом на оборонные и гражданские объекты. Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ и медучреждения, в которых находились на лечении раненые украинские воины", - отметили в СБУ.

 

Планировал убийства военных

Далее, как он признался сотрудникам СБУ, заявил российскому куратору о готовности к физической ликвидации воинов ВСУ.

"Для совершения покушений агент планировал использовать самодельные взрывные устройства или дроны-камикадзе. Впрочем, СБУ предотвратила враждебные намерения и задержала агента", - добавили в ведомстве.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Задержания агентов РФ в Украине

Украинские спецслужбы постоянно задерживают российских агентов в Украине.

Например, недавно правоохранители задержали агентов российского ГРУ, готовивших теракт в Киеве. Они оказались жителями Запорожья.

Кроме того, СБУ задержала "крота" российской разведки в одном из военкоматов Волынской области. ГРУ вышло на него через родственников в России.

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