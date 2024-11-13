В Чернигове задержан агент российской разведки. Он планировал убийства военных ВСУ

Так, киберспециалисты Службы безопасности задержали еще одного агента российской военной разведки, более известной как ГРУ, в Чернигове.

"Фигурант занимался корректировкой огня и поджогами авто, что рассматривал как "тестовые миссии", а затем рассчитывал на задачи по ликвидации украинских военных", - говорится в сообщении.

Что известно о предателе

Вражеским агентом оказался 45-летний местный безработный, идейный сторонник рашизма. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих пророссийских комментариев в Telegram.

Сначала по заказу ГРУ РФ фигурант поджег военный пикап и трансформаторную подстанцию ​​в Чернигове.

"После этого он получил задачу по корректировке вражеских ударов по северному региону. Для этого он арендовал квартиры с панорамным видом на оборонные и гражданские объекты. Больше всего врага интересовали ремонтные базы ВСУ и медучреждения, в которых находились на лечении раненые украинские воины", - отметили в СБУ.

Планировал убийства военных

Далее, как он признался сотрудникам СБУ, заявил российскому куратору о готовности к физической ликвидации воинов ВСУ.

"Для совершения покушений агент планировал использовать самодельные взрывные устройства или дроны-камикадзе. Впрочем, СБУ предотвратила враждебные намерения и задержала агента", - добавили в ведомстве.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.