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В Чернігові закрили школу через спалах гепатиту

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На даний момент у лікарню госпіталізували 16 школярів

У Чернігові до кінця тижня призупинили заняття в школі № 7 через спалах гепатиту А. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської міськради.

Повідомляється, що на даний момент у лікарню госпіталізували 16 школярів. Дітям призначено відповідне лікування. У школі проводять посилені санітарно-гігієнічні заходи.

Всі учні 1,2 і 5 класів та співробітники школи пройдуть обстеження.

Нагадаємо, в одній зі шкіл Чернігова діагностували 13 випадків захворювання вірусним гепатитом. Пізніше кількість постраждалих зросла до 15.

РБК-Україна повідомляло, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм в школі, в якій діти захворіли на вірусний гепатит.

Кримінальне провадження відкрили за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь). Санкція статті передбачає штраф або арешт на строк до шести місяців або обмеження свободи строком до трьох років.

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