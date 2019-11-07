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У Чернігові зросла кількість хворих на гепатит

Новини » Надзвичайні події     07.11.2019 - 18:03
У Чернігові зросла кількість хворих на гепатит
Ілюстративне фото (Pixabay)

Кількість хворих на гепатит становить 29 осіб

У Чернігові зросла кількість людей, які захворіли вірусним гепатитом "А" до 29 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Чернігівського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляється, на сьогоднішній день серед хворих на гепатит 24 дитини і п'ять дорослих.

"станом на 07.11.2019 року зареєстровано 29 хворих, серед них 24 дитини і 5 дорослих. Хворим поставлено діагноз вірусний гепатит А середнього ступеня тяжкості, підтверджений лабораторно. На сьогодні 27 хворих госпіталізовані. У 20 хворих діагноз підтверджений імунологічно", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового захворювання на гепатит "А" в Чернігові. Правоохоронці проводять розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

Також РБК-Україна писало, що в Чернігівській міськраді виявили джерело гепатиту у навчальному закладі міста. Ймовірно, джерелом гепатиту "А" стала працівниця харчового блоку навчального закладу. Жінка була госпіталізована 18 жовтня і знаходиться на лікуванні у Чернігівській центральній районній лікарні.

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