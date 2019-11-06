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У Чернігові зросла кількість хворих на гепатит

Новини » Надзвичайні події     06.11.2019 - 11:26
У Чернігові зросла кількість хворих на гепатит
Ілюстративне фото (facebook.com/screennews.ad)

Станом на 6 листопада гепатит був діагностований в 26 осіб

Кількість хворих на вірусний гепатит "А" у Чернігові станом на 6 листопада зросла до 26 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Як повідомляється, станом на 7:00 у лікувальних закладах Чернігова перебуває 26 осіб, у яких було діагностовано вірусний гепатит "А". Так, гепатит був виявлений у 23 дітей та 3 дорослих.

Зазаначається, що наразі хворі на гепатит "А" перебувають у середньо тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового захворювання на гепатит "А" в Чернігові. Правоохоронці проводять розслідування за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь).

Також РБК-Україна писало, що у Чернігівській міськраді виявили джерело гепатиту в навчальному закладі міста. Ймовірно, джерелом гепатиту "А" стала працівниця харчоблоку закладу освіти. Жінка була госпіталізована 18 жовтня і знаходиться на лікуванні у Чернігівській центральній районній лікарні.

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Новини України ЧернігівГепатит А
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