У Чернігові біля пішохідного мосту розстріляли двох осіб

У Чернігові невідомі біля пішохідного мосту розстріляли двох осіб, підозрюваних затримали в ході спецоперації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області.

Повідомляється, що напередодні увечері в поліцію звернулися місцеві жителі з інформацією про стрілянину поблизу пішохідного мосту. На місці поліцейські виявили тіла чоловіка та жінки зі слідами насильницької смерті.

"По гарячих слідах поліція затримала двох чоловіків, які їхали на автомобілі, що належить убитим. В ході обшуку у них виявили та вилучили зброю. Чоловіки затримані", - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що відкрито кримінальні провадження за частиною 3 статті 289 Кримінального кодексу України - незаконне заволодіння транспортним засобом, а також за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Призначено низку експертиз. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Охтирці Сумської області чоловік влаштував стрілянину в кафе. В результаті інциденту є потерпілий, однак його життю ніщо не загрожує.