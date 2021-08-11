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В Чернігові підтвердили випадки інфікування "Дельта"-штамом коронавіруса

Автор: РБК-Україна

В Чернігові зафіксували інфікування штамом "Дельта". Підтвердили два випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Чернігівської міської ради Олександра Ломако в Facebook.

"COVID-19 нікуди не зник. Новини про штам "Дельта" вже не такі далекі - сьогодні в Чернігові зафіксували перші два випадки", - йдеться в повідомленні.

Цей штам значно заразніший та 2,26 разів частіше призводить до госпіталізації і в 1,45 раза частіше - до реанімації.

"Всі вакцини, що використовуються в Чернігові - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac – це якісні медпрепарати, що довели свою ефективність у державах, які вже накрила "Дельта"", - наголошують у міськраді.

Станом на 10 серпня в Чернігові першу дозу вакцини отримали 38434 особи, а другу - 22396. Це відповідно, приблизно 16,35% та 9,5% дорослого населення міста.

Раніше повідомлялося, що у Чернігівській області підтверджені 10 випадків заражень "Дельта"-штамом коронавірусу.

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