RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігові окупанти знищили будівлю онкологічного відділення: є поранені

Фото: у Чернігові окупанти обстріляли онкологічне відділення (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті обстрілу російськими окупантами знищено будівлю онкологічного відділення лікарні в Чернігові. Важкі поранення отримали щонайменше три людини.

Про це заявив мер Чернігова Владислав Атрошенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Мер зазначив, що російські загарбники періодично обстрілюють місто, незважаючи на заяви Росії "різко скоротити" військові дії в Київській та Чернігівській областях. В результаті одного з обстрілів кілька снарядів потрапили в обласну лікарню.

"Одна з будівель лікарні - онкологічне відділення - була повністю зруйнована. Три людини отримали важкі поранення", - уточнив Атрошенко.

Розповідаючи про ситуацію в місті мер сказав, що Чернігів переживає гуманітарну катастрофу. У населеному пункті немає ні води, ні електрики, а харчові продукти і ліки можуть закінчитися протягом тижня.

За його словами, надходять в міста припаси забезпечуються військовими і волонтерами. Атрошенко додав, що захворів на гостру пневмонію, але запевнив, що з ним "все буде в порядку".

Нагадаємо, 28 березня в результаті ворожих обстрілів у Чернігівській області спалахнули вісім пожеж.

Війна Росії проти України триває 37-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ЧернігівВійна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до України