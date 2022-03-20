У Чернігові окупанти розстріляли машину, яка розвозила воду: загинули дві людини

В результаті обстрілу загинули дві людини та декілька травмувалися.

За словами очевидця, в машині перебували мирні люди, які набирали воду та розвозили її далі людям. В той момент вони їхали за новою партією води.

Зазначається, що снаряд влучив під машину й авто стало не керованим та з'їхало на узбіччя.

"Двох загиблих ми відвезли безпосередньо до місця, де їх будуть ховати. Двох вдалося врятувати. Одного хлопця забрали заспокоїти. Там був його батько, і, на жаль, він загинув. Що залежало від мене, я допомагав. Не буду розповідати, як саме постраждали люди, але дуже сильно" - зазначив свідок.

Окрім того, упродовж останніх днів у цьому районі постійно тривають обстріли та люди часто бачать, як літають російські літаки.

У Чернігові окупанти розстріляли машину (suspilne.media)