У Чернігові депутат збив людину на пішохідному переході

У Чернігові депутат міської ради, керуючи позашляховиком, збив на пішохідному переході чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу поліції Чернігівської області.

Зазначається, що ДТП сталося ввечері, 10 вересня, незабаром в поліцію надійшло повідомлення про подію. На місці правоохоронці встановили деталі аварії.

"Встановлено, що водій - депутат Чернігівської міської ради, керуючи позашляховиком, скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину в межах нерегульованого пішохідного переходу. Водій, за висновком лікарів, був тверезий", - йдеться в повідомленні.

В наслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості і був госпіталізований.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, в середу вночі, 11 вересня, в Києві сталося ДТП за участю чотирьох автомобілів. BMW зіткнувся у задню частину припаркованого автомобіля і відкинув його в огорожу, після чого позашляховик повело і він врізався в автомобіль служби Über.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Чернівецькій області нетверезий водій зіткнувся з малолітньою дитиною на квадроциклі, в результаті дитина загинула.