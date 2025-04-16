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Черниговцев оскорбили слова начальника МВА, в знак протеста они посадили цветы в сотне дворов

Среда 16 апреля 2025 15:12
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Черниговцев оскорбили слова начальника МВА, в знак протеста они посадили цветы в сотне дворов Фото: черниговцев оскорбили слова начальника МВА, в знак протеста они посадили цветы в сотне дворов (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Чернигове состоялась трехдневная общегородская толока, во время которой обитатели города убрали зеленые зоны и высадили цветы в 120 дворах. Это мероприятие стало ответом черниговцев на оскорбительные высказывания в их адрес руководителя военной администрации города Дмитрия Брижинского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram лидера фракции "УДАР Виталия Кличко" в Черниговском горсовете Александра Ломако.


"Спасибо сотням черниговцев, которые присоединились к большой городской толоке и высадили цветы в 120 дворах города. Это наша четкая и мирная позиция и протест против пренебрежительных высказываний чиновника в адрес горожан. Мы не позволим никому оскорблять черниговцев и презирать наш город! Толока и высадка цветов - это наш способ сказать: "Будякам не место в Чернигове!", - написал Александр Ломако.

Возмущение черниговцев вызвали слова Брижинского о том, что людей, которые требуют от власти проводить работы по благоустройству, ремонтировать дороги и сажать цветы во время войны, "нужно лечить".

"Город должен быть красивым, в любое время. Мы поддерживаем военных. Наши родственники воюют. Но нужно, чтобы они возвращались в красивый город", - говорят горожане.

Напомним, накануне начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский, говоря о жалобах людей на отсутствие благоустройства в городе, заявил: "Люди, которые поднимают эти вопросы, кому хочется нюхать цветочки, наверное, у них что-то ненормально с головой. Этих людей надо лечить, которые говорят, что надо сажать во время войны цветы, надо вкладывать новую брусчатку".

Общегородская толока проходила в Чернигове с 12 по 15 апреля. Во время толоки была организована уборка нескольких зеленых зон города, а также озеленение дворов около многоэтажек, сообщил Ломако.

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УДАР Чернигов
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