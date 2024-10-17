В Черниговской области произошло ДТП, в котором погибли дети

Резонансные ДТП в Украине

На днях известный украинский актер Артур Логай попал в ДТП. Его мотоцикл подрезал легковой автомобиль.

11 октября возле Львова столкнулись пассажирский автобус, грузовик "Новой почты" и еще несколько легковых автомобилей. Погибли двое, пострадали десятки людей.

Также недавно в Польше возле границы с Украиной произошло ДТП, в котором погибли украинцы.

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