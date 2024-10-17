RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Черниговской области произошло ДТП, в котором погибли дети

Фото: в смертельном ДТП погибли четверо людей (freepik.com)
Автор: Валерий Савицкий

В Черниговской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибло четыре человека. Двое из них - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

ДТП произошло возле села Шевченково Комаровской территориальной общины Нежинского района.

Легковой автомобиль "ВАЗ" столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 года рождения.

На месте происшествия работали спасатели и правоохранители.

 

Фото: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (t.me/dsns_telegram)

Резонансные ДТП в Украине

На днях известный украинский актер Артур Логай попал в ДТП. Его мотоцикл подрезал легковой автомобиль.

11 октября возле Львова столкнулись пассажирский автобус, грузовик "Новой почты" и еще несколько легковых автомобилей. Погибли двое, пострадали десятки людей.

Также недавно в Польше возле границы с Украиной произошло ДТП, в котором погибли украинцы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП