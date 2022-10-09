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В Черниговской области при обстреле пограничных сел погиб гражданский

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 8 октября, российские военные обстреляли окрестности пограничных сел Городнянского объединенного территориального общества Черниговской области. В результате удара погиб гражданский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

"В результате обстрела находившийся в лесном массиве житель села Мощенко погиб на месте от полученных травм", - пишет пресс-служба.

Согласно предварительным данным, враг вел обстрел из ствольной артиллерии и РСЗО с приграничной территории РФ.

Фото: в Черниговской области при обстреле пограничных сел погиб гражданский (t.me/pgo_gov_ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия, вчера, 8 октября, четыре раза из вертолетов обстреляла территорию Сумской области. В общей сложности было зафиксировано 55 ударов. В результате обстрела по одному из сел Великописаревской общины ранен мужчина. Его госпитализировали в больницу с осколочными ранениями.

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Черниговская областьРоссийская Федерация