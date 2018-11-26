У Черкаській області через туман сталося масштабне ДТП, четверо загиблих

Фото: місце ДТП (vycherpno.ck.ua)

Зокрема, сталося лобове зіткнення двох вантажівок DAF

У Христинівському районі Черкаської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), у результаті якої загинули четеверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як зазначається, на автодорозі "Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка" сталося лобове зіткнення двох вантажних автомобілів DAF.

Внаслідок зіткнення, водій та пасажир одного автомобіля DAF від отриманих травм загинули на місці події. Водій другої вантажівки помер в кареті швидкої медичної допомоги, коли його везли до лікарні.

Після ДТП на автодорозі утворився затор. О 02:50, коли на місці події ще працювали рятувальники, на відстані близько 800 метрів від місця ДТП, у вантажний автомобіль "Камаз", що через затор стояв на узбіччі, врізався автомобіль Volkswagen Golf. Унаслідок зіткнення 70-річний водій загинув на місці. За попередньою інформацією, водій не зорієнтувався через туман.

Рятувальники за допомогою спеціального інженерного обладнання деблокували тіла усіх загиблих із салонів понівечених автомобілів. Обставини ДТП з’ясовуються.

Фото з місця ДТП (vycherpno.ck.ua)

Нагадаємо, через негоду на автодорогах України почали обмежувати рух великогабаритного транспорту. Зокрема, у Києві до кінця доби, 26 листопада, утримається туман і видимість на дорогах 200-500 м.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 листопада на більшості території України синоптики прогнозують опади. У північних областях сніжитиме, температура повітря вдень +11. У Києві пройде сніг з дощем, вдень від 0 до +2, вночі від -3 до -5. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.