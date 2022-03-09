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В Черкаській області сталося масштабне ДТП з евакуйованими: постраждали діти

Автор: Наталія Юрченко

В Черкаській області сталася масштабна аварія. Учасника ДТП стали евакуйовані люди, що їхали із Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок зазначила, що аварія сталася у селі Сичівка. В ДТП потрапили 4 автомобілі, у кожному з них були діти.

На місці події працювали медики, на щастя обійшлося без жертв. Фельдшери надали допомогу 29-річній жінці та 7-річному хлопчику. В району лікарню госпіталізували 33-річну жінку з закритою черепно-мозковою травмою та 3-річного хлопчика зі забоєм лобної ділянки голови.

Нагадаємо, що в Польщі автобус з українськими біженцями потрапив в аварію. Постраждали 6 осіб, з них 5 - діти.

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