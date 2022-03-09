В Черкаській області сталося масштабне ДТП з евакуйованими: постраждали діти
В Черкаській області сталася масштабна аварія. Учасника ДТП стали евакуйовані люди, що їхали із Запоріжжя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
Речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок зазначила, що аварія сталася у селі Сичівка. В ДТП потрапили 4 автомобілі, у кожному з них були діти.
На місці події працювали медики, на щастя обійшлося без жертв. Фельдшери надали допомогу 29-річній жінці та 7-річному хлопчику. В району лікарню госпіталізували 33-річну жінку з закритою черепно-мозковою травмою та 3-річного хлопчика зі забоєм лобної ділянки голови.
Нагадаємо, що в Польщі автобус з українськими біженцями потрапив в аварію. Постраждали 6 осіб, з них 5 - діти.
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