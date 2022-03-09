ru ua
Ср, 09 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Черкаській області сталося масштабне ДТП з евакуйованими: постраждали діти

Новость на русском →
Черкаська область, Середа 09 березня 2022 10:59
В Черкаській області сталося масштабне ДТП з евакуйованими: постраждали діти Фото: в Черкаській області сталося ДТП з евакуйованими (suspilne.media)
Автор: Наталія Юрченко

В Черкаській області сталася масштабна аварія. Учасника ДТП стали евакуйовані люди, що їхали із Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Речниця Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок зазначила, що аварія сталася у селі Сичівка. В ДТП потрапили 4 автомобілі, у кожному з них були діти.

На місці події працювали медики, на щастя обійшлося без жертв. Фельдшери надали допомогу 29-річній жінці та 7-річному хлопчику. В району лікарню госпіталізували 33-річну жінку з закритою черепно-мозковою травмою та 3-річного хлопчика зі забоєм лобної ділянки голови.

Нагадаємо, що в Польщі автобус з українськими біженцями потрапив в аварію. Постраждали 6 осіб, з них 5 - діти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України
NEWS
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
Оперативна обстановка: як минула тринадцята доба війни
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати