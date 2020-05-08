У Черкаській області у понад 330 осіб підтвердили коронавірус

Сьогодні, 8 травня, у Черкаській області лабораторно підтверджено 331 випадок зараження коронавірусною інфекцією. Про це повідомляє прес-служба Черкаського обласного лабораторного центру МОЗ України.

Як повідомляється, в області зареєстровано 331 випадок коронавірусу. Так, хворобу було підтверджено на 18 адмін територіях: в містах Черкаси, Cміла, Умань та у Золотоніському, Городищенському, Кам’янському, Лисянському, Канівському, Смілянському, Маньківському, Черкаському, Уманському, Катеринопільському, Корсунь-Шевченківському, Чорнобаївському, Шполянському, Монастирищенському та Христинівському районах

Як зазначається, загалом в області від коронавірусу 11 пацієнтів померли та ще 101 хворий одужав. Крім того, за добу досліджено 394 зразків біоматеріалу від хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію та з діагнозом - пневмонія, а також контактні особи, які спілкувалися з хворими з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції.

Нагадаємо, Черкаський окружний адміністративний суд скасував рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради за послаблення карантину у місті.

Також з початку епідемії в Україні коронавірус виявили у 14 195 осіб, найбільше хворих, як і раніше, у Чернівецькій області.