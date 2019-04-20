У Черкаській обл. затримали підозрюваних у вбивстві жінки-таксиста

В місті Ватутіне Звенигородського району Черкаської області правоохоронці затримали двох чоловіків, які причетні до вбивства жительки міста Київ з метою заволодіння її автомобілем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що поліція отримала повідомлення від жительки Києва, яка розповіла про зникнення своєї доньки, що займалась приватними перевезеннями на власному автомобілі. Жінка розповіла, що вранці її донька виїхала у напрямок Черкаської області й довгий час не виходить на зв’язок.

"Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили, що дійсно, автомобіль зниклої може знаходитись на території Звенигородського району. Негайно було підготовлено та розіслано орієнтування на вказаний автомобіль", - розповіли правоохоронці.

Поліцейські виявили автомобіль в місті Ватутіне та встановили, що на ньому приїхали двоє чоловіків, які знаходились у будинку поряд. Їх було затримано правоохоронцями.

"Під час обшуку в будинку поліцейські виявили ключі від автомобіля потерпілої та пістолет з глушником. Як з’ясували поліцейські, зловмисники, з метою заволодіння автомобілем вбили потерпілу. Тіло жінки вони залишили в лісосмузі на території Звенигородського району, присипавши будівельним сміттям", - повідомили в Нацполіції.

В даний час тривають слідчі дії. Правоохоронцями були відкриті кримінальні провадження за статтями 115 (Умисне вбивство) та 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Північній Ірландії заарештували підозрюваних у вбивстві журналістки. За даними поліцейської служби Північної Ірландії, в ході розслідування були заарештовані двоє чоловіків, які підозрюються у вбивстві журналістки під час заворушень.