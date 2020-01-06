Під Черкасами п'яний водій збив на смерть дитину

В Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області п'яний водій автомобіля скоїв наїзд на двох малолітніх дітей, в результаті чого одна з них загинула. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

Інша дитина постраждала, зараз вона знаходиться у лікарні. Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження, а згодом затримала підозрюваного у скоєнні ДТП.

"Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. На даний час водій, який вчинив дану ДТП затриманий, за статтею 208 Кримінального процесуального Кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора правоохоронці затримали 27-річного жителя Києва, що влаштував смертельну автомобільну пригоду на трасі Київ-Чоп, внаслідок якої загинула дитина.

Додамо, що на автодорозі Київ-Чоп неподалік села Дорогобуж в Рівненському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула дитина.

Також РБК-Україна писало, що вдень 30 грудня у Чернівецькій області сталася ДТП за участі мікроавтобуса та легкового автомобіля. В результаті зіткнення транспортних засобів постраждали 2 людини, зокрема дитина.