У Черкасах розгортають тимчасовий COVID-шпиталь

У Черкасах місцева влада прийняла рішення про розгортання на території міста тимчасового шпиталю для хворих COVID-19. Госпіталь буде створений на базі родового будинку.
Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні у Facebook.
За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19 у місті. Зараз у черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, у першій міській лікарні - 8, у "третьої" міської лікарні - 39.
"Ми прийняли рішення розпочати роботу тимчасового шпиталю для хворих COVID-19, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі", - заявив Бондаренко.
При цьому він заявив, що ситуація в місті залишається контрольованою.
Нагадаємо, раніше мобільний госпіталь для хворих COVID розгорнули в Івано-Франківській області.
Також РБК-Україна писало, що у Львові створили комісію для підготовки тимчасових COVID-госпіталів.
Зазначимо, станом на 15 березня в 9 регіонах України, серед яких і Черкаська область, перевищено показник госпіталізацій хворих з COVID-19. Також в Україні розширили "помаранчеву" зону карантину до 11 регіонів. У "червоній" зоні залишаються чотири області.