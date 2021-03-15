У Черкасах розгортають тимчасовий COVID-шпиталь

У Черкасах місцева влада прийняла рішення про розгортання на території міста тимчасового шпиталю для хворих COVID-19. Госпіталь буде створений на базі родового будинку.

Про це заявив мер Черкас Анатолій Бондаренко у відеозверненні у Facebook .

За його словами, таке рішення прийнято у зв'язку зі зростанням захворюваності COVID-19 у місті. Зараз у черкаській міській інфекційній лікарні 32 госпіталізованих, у першій міській лікарні - 8, у "третьої" міської лікарні - 39.

"Ми прийняли рішення розпочати роботу тимчасового шпиталю для хворих COVID-19, який створений на базі пологового будинку в південно-західному районі", - заявив Бондаренко.

При цьому він заявив, що ситуація в місті залишається контрольованою.