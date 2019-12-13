У Черкасах сталася ДТП за участі маршрутки, є постраждалі

У Черкасах сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі маршрутки та позашляховика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Черкаської області.

На перехресті бульвару Шевченка та вулиці Пастерівської зіткнулись маршрутка та Mitsubishi Outlander.

Зі слів очевидців, причиною автопригоди, ймовірно, став проїзд на заборонний сигнал світлофора одного із водіїв. Деталі з'ясовує поліція.

На даний час відомо, що внаслідок автопригоди постраждав водій та пасажирка позашляховика, їх госпіталізували медики до 3-ї міської лікарні.

Нагадаємо, сьогодні сталося зіткнення маршрутки та вантажівки на проспекті Академіка Глушкова в Києві. За попередньою інформацією, водій фури, не дотримавшись безпечної відстані, здійснив зіткнення з маршруткою. Спочатку повідомлялося про п'ятьох постраждалих. Згодом кількість постраждалих зросла до 11.

Раніше повідомлялося, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яке відбулося у місті Буча під Києвом з участю маршрутки і позашляховика, загинули дві людини, ще двоє постраждали.