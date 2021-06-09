У Черкасах сталася ДТП: постраждали семеро осіб, серед яких є діти

"Учора о 22:24 на перехресті вулиць Надпільна та Грушевського у Черкасах зіштовхнулися ВАЗ та Volkswagen. Повідомили про велику кількість постраждалих, тож до місця події виїхали чотири бригади екстреної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що на місці аварії медики надавали допомогу 8-річному хлопчику із забоями, 49-річній жінці із забоєм грудної клітки та 43-річній жінці з численними гематомами.

До Черкаської обласної дитячої лікарні госпіталізували хлопчика та дівчинку восьми років із закритою черепно-мозковою травмою, синцями та забоями.

Також до лікарні медики доправили 64-річного чоловіка з переломом стегна та рваними ранами та 44-річну жінку із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм шийного відділу хребта.