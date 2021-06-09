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У Черкасах сталася ДТП: постраждали семеро осіб, серед яких є діти

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Черкаси, Середа 09 червня 2021 09:52
У Черкасах сталася ДТП: постраждали семеро осіб, серед яких є діти Фото: у Черкасах сталася ДТП: постраждали семеро осіб, серед яких є діти (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Черкасах внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро людей, серед яких були діти. До місця події виїхали чотири бригади медиків.

Про це повідомляє прес-служба КНП "Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".

"Учора о 22:24 на перехресті вулиць Надпільна та Грушевського у Черкасах зіштовхнулися ВАЗ та Volkswagen. Повідомили про велику кількість постраждалих, тож до місця події виїхали чотири бригади екстреної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що на місці аварії медики надавали допомогу 8-річному хлопчику із забоями, 49-річній жінці із забоєм грудної клітки та 43-річній жінці з численними гематомами.

До Черкаської обласної дитячої лікарні госпіталізували хлопчика та дівчинку восьми років із закритою черепно-мозковою травмою, синцями та забоями.

Також до лікарні медики доправили 64-річного чоловіка з переломом стегна та рваними ранами та 44-річну жінку із закритою черепно-мозковою травмою та забоєм шийного відділу хребта.

Додамо, що учора на трасі Київ-Одеса сталася аварія за участі вантажівки та мікроавтобуса. В результаті постраждали п'ять людей.

Також РБК-Україна писало, що в селі в Бабина Львівської області ввечері 6 червня на автодорозі Львів-Самбір зіштовхнулися автомобілі ВАЗ 2109 та Volkswagen Т4, внаслідок чого загинули дві людини.

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