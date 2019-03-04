У Черкасах поліція розслідує вбивство підприємця

Чоловік загинув від вогнепальних поранень

В Черкассах полиция открыла уголовное производство по факту убийства местного предпринимателя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черкасской области.

Как отмечается, уголовное производство открыто по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Сообщается, что в дежурную часть полиции в Черкасской области поступило сообщение, что в одном из домов у подъездов обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Как выяснили правоохранители, мужчина погиб от огнестрельных ранений.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия и лицо, совершившее уголовное правонарушение.

Фото: место происшествия (ch.npu.gov.ua)

По данным местного издания "Прочерк", погибшим оказался местный предприниматель Владимир Сотников, который занимался аграрным бизнесом. Ранее он сообщал о попытке рейдерского захвата его земель в Жашковском районе.

РБК-Украина писало, что в Сумской области полиция задержала группу лиц, которые требовали деньги у местного предпринимателя.

Ранее четырем жителям Славянска и Краматорска сообщено о подозрении в разбойных нападениях на "валютчиков".