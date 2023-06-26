В Черкасской области произошло ДТП: погибли четыре человека, еще шестеро пострадали

На трассе "Стрый-Изварино" в Черкасской области сегодня, 26 июня, произошло смертельное ДТП. В результате этого погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины .

Спасательным отделением аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС деблокировали 4 погибших из искореженного авто и одного пострадавшего.

Отмечается, что в результате столкновения 4 человека погибли , еще 6 - получили травмы.

"26 июня на трассе "Стрый-Изварино", вблизи села Бабанка (Черкасская область), произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса "Volkswagen" и грузового автомобиля "Renault", - говорится в сообщении.

Недавно смертельное ДТП произошло в Кировоградской области. В результате аварии погибли трое несовершеннолетних, еще трех подростков госпитализировали.

До этого в Броварском районе Киевской области автомобиль Cherry выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.

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