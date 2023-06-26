RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черкасской области произошло ДТП: погибли четыре человека, еще шестеро пострадали

Фото: ДТП (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Браславский

На трассе "Стрый-Изварино" в Черкасской области сегодня, 26 июня, произошло смертельное ДТП. В результате этого погибли четыре человека, еще шестеро пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"26 июня на трассе "Стрый-Изварино", вблизи села Бабанка (Черкасская область), произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса "Volkswagen" и грузового автомобиля "Renault", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате столкновения 4 человека погибли, еще 6 - получили травмы.

Спасательным отделением аварийно-спасательного отряда спецназначения ГСЧС деблокировали 4 погибших из искореженного авто и одного пострадавшего.

Недавно смертельное ДТП произошло в Кировоградской области. В результате аварии погибли трое несовершеннолетних, еще трех подростков госпитализировали.

До этого в Броварском районе Киевской области автомобиль Cherry выехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП есть жертва и пострадавшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПГСЧСАварияЧеркасская область