В Черкасской области нетрезвый водитель влетел в полицейскую машину: видео

"Во время патрулирования в селе Казацкое Звенигородского района, полицейские заметили водителя мотоцикла, который нарушал правила дорожного движения. Водитель оказался нетрезвым да еще и несовершеннолетним. С разрешения родителей 17-летний нарушитель прошел проверку на "Драгере", результат был положительный - 0,35 промилле", - пишет пресс-служба.

Во время становления обстоятельств админправонарушения - на месте произошло другое. Автомобиль правоохранителей на большой скорости протаранил водитель Opel Omega. Никто не пострадал.

"Позже выяснили, что за рулем транспортного средства находился 38-летний водитель в нетрезвом состоянии. Он превысил допустимую норму алкоголя в 14 раз. Прибор показал - 2,8 промилле", – добавляет пресс-служба.