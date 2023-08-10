RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черкасской области нетрезвый водитель влетел в полицейскую машину: видео

Фото: в Черкасской области нетрезвый водитель влетел в полицейскую машину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Черкасской области нетрезвый водитель врезался в автомобиль правоохранителей, когда последние устанавливали обстоятельства другого нарушения ПДД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД Украины.

"Во время патрулирования в селе Казацкое Звенигородского района, полицейские заметили водителя мотоцикла, который нарушал правила дорожного движения. Водитель оказался нетрезвым да еще и несовершеннолетним. С разрешения родителей 17-летний нарушитель прошел проверку на "Драгере", результат был положительный - 0,35 промилле", - пишет пресс-служба. 

Во время становления обстоятельств админправонарушения - на месте произошло другое. Автомобиль правоохранителей на большой скорости протаранил водитель Opel Omega. Никто не пострадал.

"Позже выяснили, что за рулем транспортного средства находился 38-летний водитель в нетрезвом состоянии. Он превысил допустимую норму алкоголя в 14 раз. Прибор показал - 2,8 промилле", – добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как в Николаевской области произошло ДТП с участием машины скорой помощи. К сожалению в результате аварии погибли три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЧеркасская область