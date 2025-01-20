В Черкассах женщина устроила стрельбу в магазине: что известно
В Черкассах женщина вошла в магазин с пистолетом и открыла огонь. Правоохранители задержали правонарушительницу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.
В пятницу вечером, 17 января, на улице Мытницкой, подозреваемая вошла в местный магазин с пистолетом и произвела несколько выстрелов.
На момент происшествия в помещении находились покупатели и персонал магазина. Выстрелы вызвали панику среди людей, однако, никто не пострадал.
Работники магазина и клиенты быстро отреагировали, обезоружили женщину и вызвали полицию. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали правонарушительницу в порядке ст. 208 УПК Украины.
Фото: полиция Черкасской области
Мотивы поведения сейчас выясняют следователи полиции. 31-летней женщине сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий с применением оружия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Она отказалась от медицинского освидетельствования, поэтому находилась ли в состоянии опьянения пока неизвестно.
Оружие изъято и направлено на экспертизу в Черкасский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
При процессуальном руководстве Черкасской окружной прокуратуры подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Согласно действующему законодательству, ей грозит от трех до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, что 23 ноября 2024 года, в Киеве произошла смертельная стрельба. В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем драка.