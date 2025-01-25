В Черкассах произошла стрельба: есть травмированные

По данным полиции, рядом с парком, что на Проспекте Победы в Черкассах произошла стрельба.

"Предварительно есть травмированные люди", - добавили правоохранители.

По их данным, сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики.

"Личность злоумышленника работниками полиции установлена и задержана. Решается вопрос о предоставлении инциденту правовой квалификации. Детали позже", - добавили в полиции.