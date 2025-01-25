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В Черкассах произошла стрельба: есть травмированные

Фото: в Черкассах произошла стрельба (facebook.com/cherkasypolice)
Автор: Карина Левицкая

В Черкассах сегодня, 25 января, произошла стрельба. Правоохранители уже задержали правонарушителя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

По данным полиции, рядом с парком, что на Проспекте Победы в Черкассах произошла стрельба.

"Предварительно есть травмированные люди", - добавили правоохранители.

По их данным, сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики.

"Личность злоумышленника работниками полиции установлена и задержана. Решается вопрос о предоставлении инциденту правовой квалификации. Детали позже", - добавили в полиции.

Случаи стрельбы в Украине

Напомним, что в ночь на 23 ноября в столичном отеле произошла смертельная стрельба. Полиция Киева начала уголовное производство.

Кроме того, 17 сентября в сети заявили о стрельбе на Софиевской Борщаговке в Киеве. В полиции сообщили, что получили сообщение о том, что вблизи одного из ресторанов происходит драка с участием группы лиц.

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Черкассы