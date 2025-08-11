RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

В Черкассах правоохранительница получила подозрение за смертельное ДТП на скорости: детали

Фото: Правоохранительницу из Черкасской области подозревают в смертельном ДТП (dbr.gov.ua)
Автор: Владислава Ткаченко

Работники ГБР совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору районного отдела полиции в Черкасской области, которая стала причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Инцидент произошел в январе 2025 года в Черкассах. По данным следствия, женщина за рулем автомобиля двигалась в темное время суток с превышением скорости.

Она сбила 67-летнего местного жителя, который переходил дорогу в неустановленном месте. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.

Фото: Правоохранительницу из Черкасской области подозревают в смертельном ДТП (dbr.gov.ua)

Экспертиза подтвердила, что потерпевший был пьян. Водитель же была трезвая - признаков алкогольного или наркотического опьянения у нее не обнаружили.

Женщине сообщено о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

ДТП в Украине

Напомним, что смертельная авария произошла 28 июля в Новоселице с участием полицейской, которая находилась вне службы.

По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.

Кроме того, в ночь на 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля находился работник прокуратуры Андрей Молочный, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Суд уже избрал ему меру пресечения - под стражу без права внесения залога.

Является ли фигурант смертельной аварии в столице сыном известного комика - читайте в материале РБК-Украина.

