В Черкассах правоохранительница получила подозрение за смертельное ДТП на скорости: детали

Работники ГБР совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции сообщили о подозрении старшему инспектору районного отдела полиции в Черкасской области, которая стала причиной смертельного дорожно-транспортного происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
Инцидент произошел в январе 2025 года в Черкассах. По данным следствия, женщина за рулем автомобиля двигалась в темное время суток с превышением скорости.
Она сбила 67-летнего местного жителя, который переходил дорогу в неустановленном месте. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб на месте.
Фото: Правоохранительницу из Черкасской области подозревают в смертельном ДТП (dbr.gov.ua)
Экспертиза подтвердила, что потерпевший был пьян. Водитель же была трезвая - признаков алкогольного или наркотического опьянения у нее не обнаружили.
Женщине сообщено о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
Напомним, что смертельная авария произошла 28 июля в Новоселице с участием полицейской, которая находилась вне службы.
По предварительным данным, она не справилась с управлением и врезалась в ограждение - одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы.
Кроме того, в ночь на 19 июля в Голосеевском районе Киева произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля находился работник прокуратуры Андрей Молочный, который, предположительно, был в состоянии алкогольного опьянения. Суд уже избрал ему меру пресечения - под стражу без права внесения залога.
