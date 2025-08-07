RU

В Черкассах мужчина с оружием захватил "МакДональдз": произошла стрельба

Фото: в Черкассах мужчина с оружием захватил "МакДональдз" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун, Юлия Акимова

В Черкассах сегодня днем, 7 августа, мужчина с оружием захватил ресторан "МакДональдз", в заведении питания прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и пресс-службу национальной полиции.

"Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал", - отметили в полиции.

Сообщается, что следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу.

По данным источников РБК-Украина, возле "МакДональдза" по улице Смелянской работают полиция и медики.

Из "МакДональдза" эвакуировали раненого

Из захваченного заведения питания врачи "скорой" эвакуировали раненого на носилках. Перед этим внутрь здания зашли сотрудники спецподразделения полиции КОРД.

По данным источников РБК-Украина, раненым оказался сам стрелок, который и захватил ресторан, во время стрельбы он сам себя ранил.

 

Инциденты с оружием

Напомним, что 3 июля в Харькове в одну из больниц доставили 22-летнего ветерана ВСУ. Он получил ранение в живот, после того, как незнакомец выстрелил из пистолета. После инцидента полиция разыскала и задержала стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения.

Также в конце июля неизвестный в Подольском районе Киева открыл стрельбу из пистолета по движущемуся автомобилю. Вскоре правонарушителя задержали.

По версии мужчины, он поступил так из-за конфликта с водителем, который произошел накануне. Известно, что владелец транспорта, по которому была стрельба - не пострадал.

