В Черкассах мужчина с оружием захватил "МакДональдз": произошла стрельба

"Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал", - отметили в полиции.

Сообщается, что следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу.

По данным источников РБК-Украина, возле "МакДональдза" по улице Смелянской работают полиция и медики.

Из "МакДональдза" эвакуировали раненого

Из захваченного заведения питания врачи "скорой" эвакуировали раненого на носилках. Перед этим внутрь здания зашли сотрудники спецподразделения полиции КОРД.

По данным источников РБК-Украина, раненым оказался сам стрелок, который и захватил ресторан, во время стрельбы он сам себя ранил.