В Черкассах мужчина с оружием захватил "МакДональдз": произошла стрельба

В Черкассах сегодня днем, 7 августа, мужчина с оружием захватил ресторан "МакДональдз", в заведении питания прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и пресс-службу национальной полиции.
"Полиция Черкасс работает на месте стрельбы в заведении питания в центре города. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал", - отметили в полиции.
Сообщается, что следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу.
По данным источников РБК-Украина, возле "МакДональдза" по улице Смелянской работают полиция и медики.
Из захваченного заведения питания врачи "скорой" эвакуировали раненого на носилках. Перед этим внутрь здания зашли сотрудники спецподразделения полиции КОРД.
По данным источников РБК-Украина, раненым оказался сам стрелок, который и захватил ресторан, во время стрельбы он сам себя ранил.
Напомним, что 3 июля в Харькове в одну из больниц доставили 22-летнего ветерана ВСУ. Он получил ранение в живот, после того, как незнакомец выстрелил из пистолета. После инцидента полиция разыскала и задержала стрелка. Им оказался местный житель 1981 года рождения.
Также в конце июля неизвестный в Подольском районе Киева открыл стрельбу из пистолета по движущемуся автомобилю. Вскоре правонарушителя задержали.
По версии мужчины, он поступил так из-за конфликта с водителем, который произошел накануне. Известно, что владелец транспорта, по которому была стрельба - не пострадал.