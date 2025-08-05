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В Черкассах мужчина с гранатой хотел взять в заложники работников ТЦК

Фото: в Черкассах мужчина с гранатой хотел взять в заложники работников ТЦК ( facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

В Черкассах сегодня утром, 5 августа, мужчина с гранатой и пистолетом пытался взять в заложники работников ТЦК во время проверки документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасского областного ТЦК.

"Сегодня утром, во время осуществления мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили человека с целью проверки учетных данных. В ходе кратковременного общения мужчина достал гранату и выдернул чеку", - отметили в ТЦК.

Сообщается, что мужчина начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК.

Отмечается, что на место происшествия прибыли правоохранители. Сейчас с мужчиной работают представители правоохранительных органов. По данным местных СМИ, впоследствии мужчину задержали представители полиции.

"Правоохранительные органы предоставят надлежащую правовую оценку действиям гражданина", - добавили в Черкасском областном ТЦК.

 

Конфликты с ТЦК

Напомним, вчера, 4 августа, на объездной дороге Ровно два гражданских автомобиля заблокировали транспорт ТЦК, который перевозил военнообязанного в центр подготовки. В результате произошло ДТП.

Также на днях в Николаевской области группа людей напала на военных ТЦК. Нападавшие, вооруженные битами и металлическими трубами, избили военнослужащего и повредили служебное авто.

Кроме того, в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. В частности, полиция открыла уголовное производство по факту попытки захвата винницкого ТЦК в ночь с 1 на 2 августа. Пятеро участников задержаны.

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ЧеркассыТЦК