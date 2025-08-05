В Черкассах мужчина с гранатой хотел взять в заложники работников ТЦК

В Черкассах сегодня утром, 5 августа, мужчина с гранатой и пистолетом пытался взять в заложники работников ТЦК во время проверки документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черкасского областного ТЦК.

"Сегодня утром, во время осуществления мероприятий оповещения в городе Черкассы на проспекте Химиков военнослужащие Черкасского РТЦК и СП остановили человека с целью проверки учетных данных. В ходе кратковременного общения мужчина достал гранату и выдернул чеку", - отметили в ТЦК.

Сообщается, что мужчина начал угрожать подрывом и пытался взять в заложники военнослужащих ТЦК.

Отмечается, что на место происшествия прибыли правоохранители. Сейчас с мужчиной работают представители правоохранительных органов. По данным местных СМИ, впоследствии мужчину задержали представители полиции.

"Правоохранительные органы предоставят надлежащую правовую оценку действиям гражданина", - добавили в Черкасском областном ТЦК.