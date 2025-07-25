Очередной агент России "присел" на 15 лет: готовил теракты против Нацгвардии и ТЦК

Следствие установило, что 32-летний житель Хмельницкого, который имеет судимости за кражи и сбыт наркотиков, во время поиска "легкого заработка" попал во внимание российских спецслужб. Руководитель так называемого "отдела управления ФСБ по Республике Крым" лично завербовал рецидивиста.

Сначала агент россиян выполнял "поручения" по разведке - обходил Хмельницкий и его окрестности, фиксировал на фото локации, где располагались подразделения Сил обороны. Данные он передавал куратору.

После выполнения нескольких задач российский куратор поручил преступнику новое дело - совершить несколько террористических актов в Хмельницком.

"По инструкции российского спецслужбиста агент должен был изготовить несколько самодельных взрывных устройств (СВУ) для совершения терактов возле админздания ТЦК и подразделения Нацгвардии в Хмельницком", - сказано в сообщении.

"По материалам контрразведки и следователей СБУ суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - добавили в госбезопасности.