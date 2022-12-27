Из-за убийств мобилизованных. В Бердянске оккупантам разрешили работать "под прикрытием"

Оккупантам, которые дислоцируются во временно оккупированном Бердянске, разрешили передвигаться в гражданской форме. Причиной стали недавние убийства трех мобилизованных солдат в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Пока они официально считают пропавшими без вести, чтобы не сеять панические настроения среди личного состава", - говорится в сообщении.

Еще одной причиной разрешения на пребывание в гражданском, как отмечают в Центре, является то, что местные активно отслеживают врага и передают о его передвижении ВСУ.

"Следовательно враг пытается не привлекать лишний раз внимание к себе", - добавляют в сообщении.