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Из-за убийств мобилизованных. В Бердянске оккупантам разрешили работать "под прикрытием"

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Бердянск, Вторник 27 декабря 2022 11:35
Из-за убийств мобилизованных. В Бердянске оккупантам разрешили работать "под прикрытием" Фото: в Бердянске оккупантам разрешили работать "под прикрытием" (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупантам, которые дислоцируются во временно оккупированном Бердянске, разрешили передвигаться в гражданской форме. Причиной стали недавние убийства трех мобилизованных солдат в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Пока они официально считают пропавшими без вести, чтобы не сеять панические настроения среди личного состава", - говорится в сообщении.

Еще одной причиной разрешения на пребывание в гражданском, как отмечают в Центре, является то, что местные активно отслеживают врага и передают о его передвижении ВСУ.

"Следовательно враг пытается не привлекать лишний раз внимание к себе", - добавляют в сообщении.

Как сообщалось, во временно захваченном российскими оккупантами Бердянске Запорожской области партизаны подорвали трансформаторную подстанцию, в результате чего были обесточены мобилизационные подразделения противника, дислоцирующиеся в микрорайоне Коса.

Напомним, что после подрыва трансформаторной подстанции в Бердянске местные коллаборанты заявляли о якобы обесточении 10 тысяч жителей, при этом сами партизаны отмечали, что оставили оккупантов без света, ведь именно Бердянскую косу военные РФ выбрали для дислокации.

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