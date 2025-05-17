Из-за циничного удара РФ по автобусу в Сумской области много погибших: кадры с места

В результате российского воздушного удара по гражданскому автобусу возле Белополья Сумской области погибли девять человек. Есть также раненые, и продолжается спасательная операция.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение начальника Сумской ОВА Олега Григорова.
"К сожалению, в результате циничного удара россиян по автобусу с гражданскими есть погибшие. По предварительной информации погибли 8 человек. Мои соболезнования близким погибших". - рассказал чиновник.
Кроме того, начальник ОВА сообщил, что из-за обстрела 5 человек были ранены
"Их немедленно госпитализируют в больницы. На месте продолжается спасательная операция", - говорится в заявлении Григорова.
Чиновник рассказал, что обстрел произошел в 06:17, когда автобус выезжал из города Белополье - на Сумы.
По передним данным, россияне ударили по пассажирскому транспорту, использовав БПЛА типа "Ланцет"\.
В Национальной полиции рассказали, что в Белополье из-за удара РФ по автобусу, по предварительным данным, погибли девять человек, еще четверо были ранены.
В НПУ обратили внимание, что оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители.
"Это не просто очередной обстрел - это циничное военное преступление. российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности", - отметили в полиции.
Также в правоохранительных органах добавили, что на месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции.
"Правоохранители документируют последствия обстрела, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности", - добавили в НПУ.
В Национальной полиции и Сумской ОВА обнародовали кадры, на которых был показан автобус после российской атаки.
Ранее сегодня стало известно, что российские террористы нанесли удары по рейсовому автобусу в Сумской области недалеко от города Белополье.
Тогда в Сумской ОВА рассказали, что в результате атаки были пострадавшие, но на тот момент о количестве данных не было. Также указывалось, что на место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы.
Заметим, что в Белополье, которое расположено возле границы с РФ из-за усиления вражеских обстрелов продолжается эвакуация жителей. Кроме этого города, речь идет также о н.п. Ворожба.
Напомним, в Сумской райгосадминистрации призвали ранее жителей этих городов "срочно эвакуироваться в безопасное место". В администрации также информировали, что эвакуационные автобусы едут каждое утро.
Также сообщалось, что 5 мая российские террористы массированно обстреляли Белопольскую и Ворожбянскую громады Сумской области. В результате атаки были погибшие и раненые.
А 8 мая росармия нанесла авиаудар по Белопольской громаде в Сумской области, и тогда пострадала женщина, которую спасатели вытащили из-под завалов.
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