Из-за циничного удара РФ по автобусу в Сумской области много погибших: кадры с места

"К сожалению, в результате циничного удара россиян по автобусу с гражданскими есть погибшие. По предварительной информации погибли 8 человек. Мои соболезнования близким погибших". - рассказал чиновник.

Кроме того, начальник ОВА сообщил, что из-за обстрела 5 человек были ранены

"Их немедленно госпитализируют в больницы. На месте продолжается спасательная операция", - говорится в заявлении Григорова.

Чиновник рассказал, что обстрел произошел в 06:17, когда автобус выезжал из города Белополье - на Сумы.

По передним данным, россияне ударили по пассажирскому транспорту, использовав БПЛА типа "Ланцет"\.

Обновлено: количество жертв возросло до 9

В Национальной полиции рассказали, что в Белополье из-за удара РФ по автобусу, по предварительным данным, погибли девять человек, еще четверо были ранены.

В НПУ обратили внимание, что оккупанты прицельно ударили по рейсовому автобусу, в котором находились мирные жители.

"Это не просто очередной обстрел - это циничное военное преступление. российская армия снова ударила по гражданскому объекту, пренебрегая всеми нормами международного права и человечности", - отметили в полиции.

Также в правоохранительных органах добавили, что на месте трагедии работают следственно-оперативные группы полиции.

"Правоохранители документируют последствия обстрела, собирают доказательства, фиксируют каждый преступный след. Все для того, чтобы каждый виновный был найден и привлечен к ответственности", - добавили в НПУ.

Показаны фото с места обстрела

В Национальной полиции и Сумской ОВА обнародовали кадры, на которых был показан автобус после российской атаки.

Войска РФ обстреляли автобус возле Белополья

Ранее сегодня стало известно, что российские террористы нанесли удары по рейсовому автобусу в Сумской области недалеко от города Белополье.

Тогда в Сумской ОВА рассказали, что в результате атаки были пострадавшие, но на тот момент о количестве данных не было. Также указывалось, что на место происшествия срочно выехали медики и спасательные службы.