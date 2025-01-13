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Через три дня повесился: солдат РФ покончил с собой после приказа идти на войну в Украину

Иллюстративное фото: ГУР перехватило рассказ о суициде российского солдата (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские разведчики опубликовали новый аудиоперехват. В нем россиянка рассказывает о суициде российского военнослужащего через три дня отпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват ГУР.

В видео, опубликованном разведкой, россиянка рассказывает о самоубийстве российского военного после приказа руководства "после отпуска" идти на войну против Украины.

"На похоронах была. Димка повесился. На Камчатке служил. А ему сказали - езжай в отпуск, а после отпуска на "СВО". Приехал в отпуск в Грайворон, три дня побыл и повесился", - рассказала она.

Ранее мы писали о том, что украинская разведка перехватила разговор российского командования с подчиненными. В разговоре один из командиров армии РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.

Также мы писали, что ГУР перехватывало разговоры командования РФ, в которых упоминались приказы расстреливать украинских пленных.

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