Из-за трагедии в Кривом Роге по всей Украине объявлен день траура по всей Украине

"Города и села Украины объявляют 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге. Все областные центры Украины, большие и малые общины бок о бок с Кривым Рогом", - заявил Кулеба.

По его словам, в знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в общинах будет объявлен День траура.

"От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода - флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина", - пояснил он.

Кулеба отметил, что в результате вчерашнего вражеского удара баллистической ракетой и "Шахедами" 74 человека пострадали в Кривом Роге, среди них 19 погибших.

Заметим, что об объявлении Дня траура также сообщали в Харьковской, Киевской и Запорожской областях.