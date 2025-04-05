Из-за трагедии в Кривом Роге по всей Украине объявлен день траура по всей Украине
По всей Украине 6 апреля объявлено Днем траура по жертвам ракетного удара по Кривому Рогу. В городах приспустят флаги и будет объявлена минута молчания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.
"Города и села Украины объявляют 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге. Все областные центры Украины, большие и малые общины бок о бок с Кривым Рогом", - заявил Кулеба.
По его словам, в знак солидарности с пострадавшими и их семьями завтра в общинах будет объявлен День траура.
"От Киева до Одессы, от Краматорска до Ужгорода - флаги в городах будут приспущены, и будет звучать тишина", - пояснил он.
Кулеба отметил, что в результате вчерашнего вражеского удара баллистической ракетой и "Шахедами" 74 человека пострадали в Кривом Роге, среди них 19 погибших.
Заметим, что об объявлении Дня траура также сообщали в Харьковской, Киевской и Запорожской областях.
Удар по Кривому Рогу
Напомним, что вчера, 4 апреля, российские войска ударили по Кривому Рогу, в результате вражеской атаки погибли многие люди, среди них были дети.
Кассетная ракета попала в жилой район вблизи детской площадки, вызвав значительные разрушения домов, школ и автомобилей.
Президент Украины Владимир Зеленский решительно осудил это нападение, подчеркнув необходимость усиления международного давления на Россию для прекращения ее агрессии.
Он также выразил разочарование слабой реакцией со стороны Соединенных Штатов. Он отметил, что ожидал более решительных действий от американских партнеров.
Европейский Союз также оперативно отреагировал на трагедию, осудив действия России и подтвердив свою солидарность с Украиной.
Подробнее об атаке на город и последствиях можно узнать в материале РБК-Украина.
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