Из-за трагедии с вертолетами. В США временно "сворачивают" деятельность авиации

Армейское руководство США приказало приостановить деятельность авиации после двух катастроф с вертолетами, в которых погибли военнослужащие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Издание отмечает, что приказ отдал начальник штаба Армии США генерал Джеймс Макконвилл. Он запрещает полеты всем армейским летчикам, кроме тех, кто выполняет критические задачи, пока они не пройдут дополнительную учебу.

"Безопасность наших авиаторов - наш главный приоритет, и это отступление - важный шаг, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное для предотвращения несчастных случаев и защиты нашего персонала", - говорится в заявлении Макконвилля.

Он отметил, что во время учеб летчики сосредоточятся на протоколах безопасности, чтобы пилоты и экипаж имели знания и уровень подготовки, достаточный для безопасного выполнения поставленных задач.